Купцикевич объяснил нестандартную реакцию рубля на санкции

Геополитическая обстановка прошлой недели должна была отправить рубль в бездну. Почему этого не случилось, объяснил ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

По его словам, всю прошлую неделю, если смотреть внутридневные графики, продажи доллара усиливались после того, как его курс достигал 77,5 рубля, сообщает "Российская газета". Аналогичная картина наблюдалась в паре с евро, когда курс европейской валюты достигал 92,5 рубля.

В итоге сопротивление рубля так и не удалось победить, что объясняется мягкостью санкций. Ограничения оказались не такими уж непреодолимыми, жёсткими и всеобъемлющими, как боялись участники рынка.

Причины текущей непоколебимости рубля стоит также поискать в общем состоянии рынков. В 2014 и 2018 годах, когда российская валюта девальвировала из-за санкций, наблюдался рост курса доллара и существенное падение цен на нефть. Так что рубль в эти моменты упал бы и без санкций.

Купцикевич также добавил, что слабость новых санкций США также объясняется тем, что их не поддержали на этот раз в Евросоюзе, а сами они не настолько кардинальны, как в 2014 году.