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Сокращение запасов нефти может повысить на неё цены

Экономика » Сырье » Нефть

Запасы нефти по всему миру практически иссякли, что может привести к росту цен на неё во второй половине текущего года.

Сокращение запасов нефти может повысить на неё цены

В частности, в феврале этого года запасы "чёрного золота" в развитых странах превышали средние данные 2015-2019 годов почти на 57 млн баррелей, сообщает Bloomberg со ссылкой на Международное энергетическое агентство. При этом ещё в июле 2020 года избыточные запасы здесь были почти в пять раз выше — 249 млн баррелей.

Наибольшие запасы сейчас сохраняются в Китае, а американские почти вернулись на допандемийный уровень — 1,28 млрд баррель. На Восточном побережье США запасы и вовсе опустились до 30-летнего минимума. Запасы нефти в танкерах сократились за последние две недели на 27%, до 50,7 млн баррелей.

В связи с этим Bloomberg допускает рост цен на нефть до $74 за баррель во второй половине текущего года. Сегодня, к 8:49 мск баррель нефти Brent на лондонской бирже ICE стоил $66,67, что на 0,15% меньше, чем днём ранее.

Ранее производители нефти в рамках соглашения ОПЕК+ договорились о новом смягчении ограничений с мая — они начнут добывать нефть на 350 тысяч баррелей в сутки больше.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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