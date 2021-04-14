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В России может появиться льготная ипотека под 5% годовых

Экономика » Финансы » Банки

Россияне могут получить возможность приобретать своё первое жильё по ипотеке под 5% годовых. Соответствующая инициатива содержится в презентации проекта "Агрессивное развитие инфраструктуры", входящего в стратегию социально-экономического развития России до 2030 года, сообщает ТАСС.

В России может появиться льготная ипотека под 5% годовых

При этом льготную ипотеку смогут получить только граждане в возрасте до 40 лет, поскольку молодые люди обеспечены жильём на 30% меньше, чем в среднем по стране.

На субсидирование процентной ставки по указанной программе потребуется около 100 млрд рублей до 2024 года.

Также проект "Агрессивное развитие инфраструктуры" включает в себя снижение ставки по семейной ипотеке с 6% до 5% и расширение круга получателей за счёт семей с одним ребёнком. На это потребуется около 7 млрд рублей.

Действующая сейчас семейная ипотека позволяет получать кредит по ставке 6% годовых при условии, что второй и последующий ребёнок родился в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

Считается, что "Агрессивное развитие инфраструктуры" является частью национального проекта "Жильё и городская среда", цель которого улучшать жилищные условия не менее 5 млн семей ежегодно.

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Семейная ипотека в России в 2020 году. Ипотека под 6% -4,5%. Госпрограмма ипотеки.
Автор: Анастасия Гостищева
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