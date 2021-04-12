Хазин предупредил о скором обвале фондового рынка США

Известный российский экономист Михаил Хазин прогнозирует скорый обвал фондовых рынков США и поэтому советует россиянам выйти из "раздутых" активов. По его мнению, под угрозой находится и американская банковская система, сообщает DEITA. RU.

С высокой степенью вероятности обвал финансовых рынков США произойдёт в ближайшее время и самый мощный удар придётся на фондовый рынок и банковскую систему, считает экономист. Поэтому самые высокие шансы потерять сбережения у тех, кто хранит их в мелких и ненадёжных банках США. По его прогнозу, эти банки во время обвала будут "лопаться" один за другим. При этом сбережения останутся нетронутыми, если их размер не превышает сумму, застрахованную государством. Остальным вкладчикам придётся обивать пороги инстанций и, возможно, ещё очень долго ждать возвращения инвестиций.

Прогнозируя скорый обвал, Хазин ссылается на такой признак обрушения, как быстрый рост капитализации крупных технологических компаний, который не влияет на их оборот и не способствует росту прибыли их акций.

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