Forbes "вернул" Дурова из ОАЭ в Россию

Журнал Forbes исключил основателя "ВКонтакте" и Telegram Павла Дурова из списка миллиардеров Объединённых Арабских Эмиратов. Теперь он — миллиардер из России.

В начале прошлой недели Дуров неожиданно, являясь гражданином РФ и островного государства Сент-Китс, возглавил рейтинг миллиардеров из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ). Его состояние издание оценило в $17,2 млрд. После исключения россиянина из рейтинга миллиардеров ОАЭ в нём осталось всего четыре человека.

В российской части рейтинга основатель "ВКонтакте" и Telegram занял девятое место, сдвинув на десятую строчку владельца "Нафта Москва" и контрольного пакета акций золотодобывающей компании "Полюс" Сулеймана Керимова.

Как сообщалось ранее, впервые рейтинг российских миллиардеров, составленный Forbes, возглавил глава "Северстали" Алексей Мордашов. Его капитал составляет $29,1 млрд.

В мировом рейтинге Дуров занял 112-е место. Год назад он находился на 565-м месте, в 2019 году — на 838-м, в 2018 году — на 1 394-м. Скачок в рейтинге обеспечен продажей облигаций Telegram.

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