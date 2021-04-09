Как получить от государства бесплатное жильё

Граждане России могут претендовать на получение бесплатного жилья от государства, но для этого нужно соответствовать определённым критериям и запастись терпением. О том, кем нужно быть и как долго придётся ждать, рассказала "РБК-Недвижимость".

В целом в России большое количество самых разнообразных субсидий, которые могут помочь приобрести жильё, но бесплатные квартиры выдаются только отдельным категориям граждан. Среди них — малоимущие, многодетные и те, чьё жильё признано непригодным для проживания без капитального ремонта и реконструкции. Также бесплатное жильё предоставляется гражданам с тяжёлыми хроническими заболеваниями.

При этом ни наличие необходимого статуса, ни подача заявки не гарантирует скорый переезд в новую квартиру. Россиянин будет поставлен в очередь. Причём отдельных граждан, имеющих больший приоритет, будут пропускать вне очереди. Речь идёт о ветеранах Великой Отечественной войны, людях, пострадавших от Чернобыльской аварии, инвалидах, сиротах и многих других. И только после них на общих основаниях рассматриваются заявки от многодетных, малоимущих семей и россиян, живущих в ветхих домах.

При этом законом не установлены конкретные сроки рассмотрения заявлений на бесплатное жильё. Поэтому иногда случается, что люди годами ждут квартиры, а потом им отказывают в их получении, потому что они потеряли на это право.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.