Лавров: Россия готова помогать "Спутником V" нуждающимся

Россия в состоянии и готова поставлять вакцины от COVID-19 в нуждающиеся страны на транспарентной основе.

"Конечно, вопрос справедливого распределения противоковидных препаратов весьма чувствителен, особенно для беднейших стран", — заявил в интервью пакистанской газете News International министр иностранных дел Сергей Лавров.

По его словам, соглашение о поставках вакцины "Спутник V" актуально для 50 стран, а в некоторых уже работает ее производство.

"Мы с самого начала призывали своих партнеров к совместным шагам. Сейчас особенно важно, чтобы было приостановлено действие торговых барьеров, нелегитимных санкций, ограничений в финансовой, технологической и информационной сферах", — добавил министр.

Ранее в рамках проведённого опроса среди населения Франции 26% респондентов высказались за вакцинацию от коронавируса российским препаратом "Спутник V". Открыто поддержали российскую вакцину также в итальянском Минздраве.

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