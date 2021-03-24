"Спутник V" оказался самой узнаваемой антиковидной маркой - YouGov

Самым узнаваемым препаратом против коронавируса стала российская вакцина "Спутник V" — таков итог опроса, который провела компания YouGov.
Об этом говорится в заявлении Российского фонда прямых инвестиций. Осведомлены о "Спутнике V" оказались 74% опрошенных. На втором месте — 69% — препарат Pfizer/BioNTech, тройку лидеров замыкает вакцина AstraZeneca (60%). 54% заявили, что именно российской вакцине доверяют больше всего, совсем чуть-чуть отстали США — 53,9%, и Великобритании досталось 48,4%.
До этого в рамках проведенного опроса среди населения Франции 26% респондентов высказались за вакцинацию от коронавируса российским препаратом "Спутник V". Открыто поддержали российскую вакцину также в итальянском Минздраве.
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