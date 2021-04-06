Глава ВЭБ.РФ предложил "переосмыслить" экономику

Для обеспечения роста экономики после пандемии банкам развития стран БРИКС нужно выйти на новый уровень сотрудничества, считает председатель госкорпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов. Об этом он написал в своей статье в "РБК".

По его словам, оперативные антикризисные меры правительств стран БРИКС помогли смягчить удар по экономике, но потерь не удалось избежать ни одному государству. По оценке МВФ, пандемия коронавируса обошлась миру в $28 трлн. В этом году ущерб увеличится.

Чтобы обеспечить устойчивый рост экономики, по мнению Шувалова, нужно усилить координацию инвестиционных политик и обмен опытом, сконцентрировавшись на нескольких ключевых направлениях: здравоохранении, развитии "умных" городов" и новых городских технологий, а также внедрении принципов "зелёной" экономики и ответственного финансирования.

Глава ВЭБ. РФ считает, что "восстанавливающаяся экономика должна быть построена на новых, более устойчивых и справедливых принципах". Осознание этого уже привело к росту такого движения как build back better, в основе которого лежит переход к "зеленой" экономике и ответственному ведению бизнеса.

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