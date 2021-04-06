Для обеспечения роста экономики после пандемии банкам развития стран БРИКС нужно выйти на новый уровень сотрудничества, считает председатель госкорпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов. Об этом он написал в своей статье в "РБК".
По его словам, оперативные антикризисные меры правительств стран БРИКС помогли смягчить удар по экономике, но потерь не удалось избежать ни одному государству. По оценке МВФ, пандемия коронавируса обошлась миру в $28 трлн. В этом году ущерб увеличится.
Чтобы обеспечить устойчивый рост экономики, по мнению Шувалова, нужно усилить координацию инвестиционных политик и обмен опытом, сконцентрировавшись на нескольких ключевых направлениях: здравоохранении, развитии "умных" городов" и новых городских технологий, а также внедрении принципов "зелёной" экономики и ответственного финансирования.
Глава ВЭБ. РФ считает, что "восстанавливающаяся экономика должна быть построена на новых, более устойчивых и справедливых принципах". Осознание этого уже привело к росту такого движения как build back better, в основе которого лежит переход к "зеленой" экономике и ответственному ведению бизнеса.
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