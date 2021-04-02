Работающие пенсионеры смогут дистанционно оформить больничный до 1 мая. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Как пояснили "Российской газете" в Министерстве труда и социальной защиты, официально работающие россияне старше 65 лет из регионов с высоким уровнем заражения коронавирусом могут продлить или оформить новый электронный листок временной нетрудоспособности.
Для этого не нужно никуда ходить. Достаточно уведомить работодателя по телефону. Тот направит все необходимые документы в Фонд социального страхования, который переведёт деньги пенсионеру в течение семи дней с момента оформления больничного.
Сумма "больничных" рассчитывается в соответствии с общими правилами. При стаже от восьми лет дни карантина оплачиваются как среднемесячный заработок, но не более 73 тысяч рублей в месяц. Проверить свой электронный больничный можно в личном кабинете на сайте фонда: он автоматически создаётся при наличии аккаунта на портале госуслуг.
Впервые "карантинные" больничные были введены 1 апреля 2020 года. К настоящему моменту выдано более 7,8 млн таких больничных.
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