Эксперт рекомендует россиянам научиться "жить по средствам"

Как считает генеральный директор аудиторской компании "Уверенность" Максим Гладких-Родионов, главным финансовым правилом людей главной финансовой привычкой людей должна стать жизнь по средствам. Об этом и других финансовых правилах эксперт поделился с "Правдой.Ру".

По его словам, "главная рекомендация" — всегда понимать, что нужно жить по средствам. Какие-то бездумные незапланированные траты как раз и приводят к излишней закредитованности, а потом и вовсе к невозможности нормально существовать. Поэтому нужно всегда планировать свои доходы и расходы.

Второй финансовой привычкой, "как бы это тривиально не звучало", является создание финансового резерва на "чёрный день".

Гладких-Родионов посетовал на то, что "у большего числа людей у нас в стране нет возможности никакие резервы создавать". Поэтому теоретически это правильная финансовая привычка, но тяжело реализуемая. Тем не менее, если есть возможность откладывать сбережения, то нужно это делать.

Также эксперт обратил внимание на то, что "если жить приходится в условиях крайне ограниченных денежных ресурсов", то единственный способ "несильно залезать в кредитную долговую кабалу" — это тратить деньги с умом.