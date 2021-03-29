Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Арестованному Борису Шпигелю стало хуже в изоляторе
Кудрин объяснил разницу между зарплатами бюджетников Запада и России
Стратегия национальной политики до 2025 года нуждается в изменениях
Маски останутся "на все времена", заявил Жириновский
Критик объяснил причину рекордных сборов в прокате боевика "Никто"
Защитник Маслов покинул расположение молодёжной сборной России
Гендиректор "Тамбова" о визите СК: "Надеюсь не посадят"
Как получить пассивный доход
Не "нормандская четвёрка": Путин, Макрон и Меркель пообщаются онлайн

Российские регионы движутся к долговой пирамиде

Экономика » Рынки » Долговой рынок

Российские регионы, занимающие деньги на рынке для финансирования текущих расходов, шаг за шагом приближаются к долговой пирамиде. Об этом в Совете Федерации заявил председатель Счётной палаты Алексей Кудрин.

Российские регионы движутся к долговой пирамиде

"Если текущие расходы требуют заимствований, тогда этот долг непрерывно должен увеличиваться, и тогда мы шаг за шагом подойдём к пирамиде: будем заимствовать, чтобы покрыть предыдущие заимствования и ещё нарастить заимствования", — цитирует главу Счётной палаты РИА "Новости".

Кудрин напомнил, что в 2020 году государственный долг регионов вырос на 18% и составил 2,5 трлн рублей, что является максимумом за 10 лет. Рост госдолга, конечно, объясним с учётом пандемии коронавируса, но "требует дополнительного внимания", уверен он. При положительных темпах роста экономики "мы должны видеть перспективу на снижение величины долга".

Кудрин отметил, что у трёх регионов госдолг уже превышает 100% от их доходов — это Мордовия, Хакасия и Удмуртия.

Проблема усугубляется рыночными заимствования для финансирования расходов. Для обеспечения расходов "мы не должны прибегать к рыночным заимствованиям", заверил глава Счётной палаты.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Решение Пашиняна уйти в отставку прокомментировали в Кремле
Врач рассказал, какие симптомы могут быть после прививки от COVID-19
"Тинькофф Банк" подал иск против "МТС"
В каком случае предприниматель может торговать без касс, объяснила ФНС
В Германию ужесточили правила въезда
Арестованному Борису Шпигелю стало хуже в изоляторе
Стратегия национальной политики до 2025 года нуждается в изменениях
Кудрин объяснил разницу между зарплатами бюджетников Запада и России
Что такое "цифровой рубль" и нужен ли он обычному человеку
Эксперт рассказал, почему Путин, Меркель и Макрон отложили общение
Популярное
Прибалтика
Китай ответил на санкции пощёчиной ЕС и США и пинком Литве

Литва решила, что роль главного русофоба Европы надо дополнить ролью главного синофоба, это лишает её китайского транзита.

Китай ответил на санкции пощёчиной ЕС и США и пинком Литве
Названы пять продуктов, которых следует избегать при высоком давлении
Здоровье и профилактика
Названы пять продуктов, которых следует избегать при высоком давлении
Российский шоу-бизнес
Сын Игоря Кваши рассказал, что происходило в семье после смерти артиста
Здоровье и профилактика
Развеян главный миф о пользе молока
Любовь Степушова Китай ответил на санкции пощёчиной ЕС и США и пинком Литве Любовь Степушова Олег Артюков Выборы главы Якутска: какие выводы можно сделать Олег Артюков Василий Амирджанов Силовики заявили о "ментальной" войне с Западом Василий Амирджанов
Российский шоу-бизнес
Фанатка ворвалась в номер Егора Крида
Российский шоу-бизнес
Лев Лещенко ответил на обвинения Ксении Собчак
США пригрозили последствиями из-за "агрессивных действий" России
Северная Америка
США пригрозили последствиями из-за "агрессивных действий" России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников