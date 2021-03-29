Российские регионы, занимающие деньги на рынке для финансирования текущих расходов, шаг за шагом приближаются к долговой пирамиде. Об этом в Совете Федерации заявил председатель Счётной палаты Алексей Кудрин.
"Если текущие расходы требуют заимствований, тогда этот долг непрерывно должен увеличиваться, и тогда мы шаг за шагом подойдём к пирамиде: будем заимствовать, чтобы покрыть предыдущие заимствования и ещё нарастить заимствования", — цитирует главу Счётной палаты РИА "Новости".
Кудрин напомнил, что в 2020 году государственный долг регионов вырос на 18% и составил 2,5 трлн рублей, что является максимумом за 10 лет. Рост госдолга, конечно, объясним с учётом пандемии коронавируса, но "требует дополнительного внимания", уверен он. При положительных темпах роста экономики "мы должны видеть перспективу на снижение величины долга".
Кудрин отметил, что у трёх регионов госдолг уже превышает 100% от их доходов — это Мордовия, Хакасия и Удмуртия.
Проблема усугубляется рыночными заимствования для финансирования расходов. Для обеспечения расходов "мы не должны прибегать к рыночным заимствованиям", заверил глава Счётной палаты.
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