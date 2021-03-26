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Россиянам предрекли "роковой период"

Экономика » Финансы » Деньги

Российский экономист Михаил Делягин предупредил россиян о "роковом периоде", который начнётся с 1 апреля 2021 года. Тяжелее всего придётся тем, для кого крайне важна поддержка от государства.

Россиянам предрекли "роковой период"

Об этом Делягин заявил на YouTube-канал "Аврора".

По его словам, это связано с тем, что заканчивается срок действия антикризисных мер поддержки, введённых в 2020 году. В это время граждан по рекомендации Центробанка не выселяли из ипотечных квартир, даже если они задерживали платежи по кредитам, заёмщикам предоставляли кредитные каникулы и реструктурировали долги, помощь также оказывалась безработным и семьям с детьми.

Делягин считает, что если государство не продлит социальные льготы, то наступит "роковой период" для многих россиян. Он покажет, смогут ли граждане оправиться от пандемии и карантина, и встать на ноги, или впадут в уныние и перестанут видеть выход из ситуации. Это станет настоящей проверкой для миллионов россиян, уверен Делягин.

Ранее сообщалось, что срок действия большинства "пандемийных" мер поддержки истекает в конце марта, но Министерство труда и социальной защиты РФ разработало проект постановления о продлении возможности дистанционно регистрироваться в службах занятости.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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