Российский экономист Михаил Делягин предупредил россиян о "роковом периоде", который начнётся с 1 апреля 2021 года. Тяжелее всего придётся тем, для кого крайне важна поддержка от государства.
Об этом Делягин заявил на YouTube-канал "Аврора".
По его словам, это связано с тем, что заканчивается срок действия антикризисных мер поддержки, введённых в 2020 году. В это время граждан по рекомендации Центробанка не выселяли из ипотечных квартир, даже если они задерживали платежи по кредитам, заёмщикам предоставляли кредитные каникулы и реструктурировали долги, помощь также оказывалась безработным и семьям с детьми.
Делягин считает, что если государство не продлит социальные льготы, то наступит "роковой период" для многих россиян. Он покажет, смогут ли граждане оправиться от пандемии и карантина, и встать на ноги, или впадут в уныние и перестанут видеть выход из ситуации. Это станет настоящей проверкой для миллионов россиян, уверен Делягин.
Ранее сообщалось, что срок действия большинства "пандемийных" мер поддержки истекает в конце марта, но Министерство труда и социальной защиты РФ разработало проект постановления о продлении возможности дистанционно регистрироваться в службах занятости.
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