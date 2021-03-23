Правительство вспомнило про деньги коррупционеров

Правительство внесло в Госдуму поправки к законам о банках и о противодействии коррупции, которые позволяют конфисковывать денежные средства чиновников, не подтвердивших их происхождение. Таким образом заполнится пробел в антикоррупционном законодательстве.

Действующее законодательство позволяет обращать в доход государства земельные участки и объекты недвижимости, транспортные средства, ценные бумаги, покупка которых была осуществлена за счёт незаконных доходов. Также можно конфисковать денежную сумму, эквивалентную стоимости имущества, но сами деньги — нет. Авторы законопроекта считают, что это "может способствовать совершению коррупционных правонарушений".

Внесённый законопроект предусматривает конфискацию денег с банковских счетов, если источник их происхождения не подтверждён, а сумма превышает совокупный доход чиновника за три года.

Под действие проекта подпадают государственные служащие федерального и регионального уровня, муниципальные служащие и другие лица, обязанные декларировать своё имущество и имущество супругов и детей.

Стоит отметить, что даже в отсутствии подобной нормы закона суды конфискуют денежные средства коррупционеров. В частности, в 2017 году Никулинский районный суд Москвы обратил в доход государства 370 млн рублей, $140 млн и 2 млн евро, принадлежащие экс-полковнику МВД Дмитрию Захарченко.