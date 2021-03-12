Минэнерго объяснило рост цен на бензин сезонностью

Цены на бензин и дизельное топливо на АЗС выросли из-за увеличения оптовой стоимости на фоне сезонного роста спроса, считает Министерство энергетики. Министерство отслеживает ситуацию и принимает меры по сохранению темпов роста вблизи инфляции.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минэнерго. В нём ведомство утверждает, что на цены повлиял сезонный спрос на топливо, отчасти вызванный заморозками.

Ранее Федеральная служба государственной статистики зафиксировала рост средней розничной цены бензина Аи-92 на 11 копеек, до 44,38 рубля за литр, и аналогичное увеличение стоимости бензина Аи-95. В целом топливо подорожало за неделю на 0,3% при недельной инфляции на 0,2%.

Для замедления роста цен на топливо правительство рекомендовало нефтяникам увеличить загрузку НПЗ для полного удовлетворения спроса внутреннего рынка. Стабилизации ситуации также должно поспособствовать решение увеличить минимальный уровень продажи топлива на бирже и корректировка демпфера в пользу нефтяников. Напомним, нефтяники получают от государства компенсацию, если экспортные цены превышают внутренние. В ином случае нефтяники возвращают государству разницу.