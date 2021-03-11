Россия постепенно избавляется от долларовой зависимости

"Россия последовательно уходит от зависимости от доллара", — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. В частности, доля расчётов в национальных валютах в рамках Евразийского экономического союза уже достигла 74%.

По словам Володина, мы планомерно наращиваем торговлю в национальных валютах с Китаем и Турцией, сообщает РИА "Новости". Также планируется переход на национальные валюты в двусторонних торгово-экономических связях с другими странами.

В феврале Министерство финансов изменило структуру активов Фонда национального благосостояния, снизив долю доллара и евро в нём с 45% до 35%. Высвободившиеся средства были вложены в активы, номинированные в японской иене и китайском юане. В результате доля юаня увеличилась до 15%, доля иены — до 5%.

Последовательную дедоларизацию проводит и Центробанк, снижая привлекательность валютных активов и пассивов для банков, а также наращивая долю золота в международных резервах. В результате в январе 2021 года доля золота в резервах впервые превысила долю доллара.