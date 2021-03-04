Минсельхоз обещает восстановить производство мяса птицы к маю

Министерство сельского хозяйства РФ сообщило, что полное восстановление производства мяса птицы ожидается к маю. Это будет дополнительно способствовать стабилизации цен, уверено ведомство.

В настоящее время на российском рынке наблюдается дисбаланс спроса и предложения. С одной стороны, граждане стали чаще покупать мясо птицы и яйца, которые являются наиболее доступными источниками животного белка. С другой стороны — производство этих продуктов сокращается.

Дополнительным фактором роста цен выступают вспышки птичьего гриппа, зафиксированные в странах Евросоюза, которые являются основными поставщиками инкубационных яиц для российских птицефабрик. С учётом этого, импорт был перераспределён на другие страны.

По данным министерства, внутренние потребности на 80% обеспечиваются за счёт собственного производства и только 20% — за счёт импорта.

Для снижения зависимости от импорта Минсельхоз уже разрабатывает меру поддержки, предусматривающую возмещение капитальных затрат на строительство и модернизацию объектов по производству инкубационных яиц. Правда, заработает она только с 2022 года.