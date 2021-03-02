Министерство сельского хозяйство РФ предложило новые меры поддержки птицеводческих предприятий. Среди них — повышение предельного лимита по льготным кредитам до 1,5 млрд рублей и компенсация затрат.
Как сообщает пресс-служба ведомства, рассматривается возможность возмещения капитальных затрат на строительство и модернизацию объектов по производству инкубационных яиц с 2022 года, увеличение лимита по льготным кредитам с 1 млрд до 1,5 млрд рублей и удлинение инвестиционных сроков до 12 лет для предприятий, пострадавших от птичьего гриппа.
Также уже находится на стадии обсуждения поэтапное повышение таможенной пошлины на ввоз инкубационных яиц с 1 января 2022 года с нуля до 5%, с 1 января 2023 года — до 15%.
Ещё одной мерой поддержки может стать компенсация части затрат на 1 кг произведённой и реализованной продукции, но она будет доступна только тем предприятиям, которые не повышали отпускные цены.
Как заявил на совещании министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, предлагаемые меры позволят сохранить финансовую устойчивость производителей и стабилизировать цены на мясо птицы и яйца.
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