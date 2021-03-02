Минсельхоз предложил новые меры поддержки птицеводов

Министерство сельского хозяйство РФ предложило новые меры поддержки птицеводческих предприятий. Среди них — повышение предельного лимита по льготным кредитам до 1,5 млрд рублей и компенсация затрат.

Как сообщает пресс-служба ведомства, рассматривается возможность возмещения капитальных затрат на строительство и модернизацию объектов по производству инкубационных яиц с 2022 года, увеличение лимита по льготным кредитам с 1 млрд до 1,5 млрд рублей и удлинение инвестиционных сроков до 12 лет для предприятий, пострадавших от птичьего гриппа.

Также уже находится на стадии обсуждения поэтапное повышение таможенной пошлины на ввоз инкубационных яиц с 1 января 2022 года с нуля до 5%, с 1 января 2023 года — до 15%.

Ещё одной мерой поддержки может стать компенсация части затрат на 1 кг произведённой и реализованной продукции, но она будет доступна только тем предприятиям, которые не повышали отпускные цены.

Как заявил на совещании министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, предлагаемые меры позволят сохранить финансовую устойчивость производителей и стабилизировать цены на мясо птицы и яйца.