Средний размер потребительского кредита подскочил почти на 30%

В январе 2021 года средний размер потребительского кредита в России составил 224,5 тысячи рублей, увеличившись за год на 29,7%. По сравнению с предыдущим месяцем показатель практически не изменился, поскольку в декабре 2020 года он был равен 224 тысячам рублей.

Самые крупные потребительские кредиты выдавались в Москве, где средний показатель составил 482,4 тысячи рублей, Московской области (360,3 тысячи) и Ханты-Мансийском автономном округе (335,1 тысячи), свидетельствуют данные АО «Национальное бюро кредитных историй».

Сильнее всего за год средний размер потребительского кредита вырос в Приморском крае (+50,2%), Ленинградской (+49,6%) и Иркутской (+44,5%) областях. Наименьший рост показателя зафиксирован в Санкт-Петербурге (+17,6%), Ростовской области (+18,3%) и Краснодарском крае (+21,9%). В Москве средний размер потребительского кредита увеличился на 23,6%.

Бюро также указывает на то, что в январе текущего года выдача потребительских кредитов снизилась более чем на 11% по сравнению с январём 2020 года.