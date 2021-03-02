"Свободные деньги" у россиян выросли максимальными темпами

В январе 2021 года объём "свободных денег" у россиян вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 82%, что является максимальным увеличением за всю историю наблюдений. Правда, связано это не с улучшением благосостояния, а с экономией граждан на фоне скачка инфляции.

В годовом выражении так называемый индекс свободных денег также вырос, но только на 7%, сообщают "Известия" со ссылкой на исследование холдинга "Ромир".

Под "свободными деньгами" понимается объём денежных средств, остающийся у граждан после всех необходимых для жизни расходов: покупки продуктов питания и товаров повседневного спроса, оплаты жилищно-коммунальных, транспортных и иных услуг.

Существенный скачок "свободных денег" по сравнению с декабрём 2020 года частично объясняется сезонным фактором: в начале года россияне снижают расходы после предновогоднего потребительского ажиотажа. В частности, годом ранее индекс свободных денег вырос на 40%.

Также на ситуацию в какой-то степени повлияло увеличение доходов определённых категорий россиян за счёт мер господдержки. Но это временный фактор.

В остальном росте виновата ускорившаяся инфляция, которая вынудила граждан снизить расходы и тем самым увеличила оставшиеся на руках деньги. Напомним, в январе 2021 года годовая инфляция в России ускорилась до 5,2%.