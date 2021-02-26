Данными об ударе США по Сирии поделился глава МИД РФ Сергей Лавров. Дипломат заявил: Штаты предупредили о том, что атакуют, буквально за пять минут до начала атаки.
"Наших военных предупредили за четыре или пять минут [до авиаудара].
Конечно, такого рода уведомление ничего не даёт, когда удар буквально уже наносится", — сказал Лавров журналистам.
Москва, уточнил Лавров, будет интересоваться планами США касательно работы в Сирии, поскольку пока поступающие сведения сложно назвать достоверными.
"Слышим в последнее время разные сведения из разных источников. Пока мы их не можем подтвердить, хотим напрямую у американцев поинтересоваться.
Якобы они принимают решение вообще никогда из Сирии не уходить, вплоть до того, чтобы эту страну развалить", — уточнил Лавров.
Москва, конечно же, озабочена атаками на Сирию, а также действиями США в регионе в целом. По мнению Лаврова, Штаты желают развить в Сирии сепаратистские настроения, а также стремятся блокировать провоз гуманитарных грузов.
"При этом они незаконно эксплуатируют ресурсы углеводородов на сирийской территории", — подытожил Лавров.
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