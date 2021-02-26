"Ничего удивительного": эксперт раскрыл планы Байдена на Ближний Восток

США в очередной раз "разрешили" себе атаку на Сирию. Американская авиация нанесла удары по сирийским территориям, задев, по уточнённым данным, инфраструктуру иранского ополчения.

Почему Штаты вдруг решили атаковать? Ранее Вашингтон показывал если не готовность, то желание общаться в "нормальном режиме", в том числе по вопросам иранской ядерной программы, действий по СВПД.

Какую выгоду преследует команда Байдена? Ситуацию для читателей "Правды.Ру" разъяснил Владимир Лепёхин, генеральный директор Института ЕврАзЭс.

"Ничего удивительного": Байден заинтересован в регионе

Эксперт отмечает, что ситуация такого рода прогнозировалась ранее.

Когда к власти США пришёл Трамп, он постепенно начал сворачивать присутствие американцев в ближневосточном регионе. Дело заключалось в том, что его администрация сделала ставку на сланцевый газ, и это автоматически снижало её интерес к "внешним углеводородным проектам".

"При Байдене внешняя политика будет более агрессивной. В частности, снова начнётся борьба американских компаний за контроль над внешними рынками углеводородов. Поэтому этот регион — Ближний Восток — как раз в той и в другой степени интересен новой администрации Соединённых Штатов", — разъясняет ситуацию Лепёхин.

"Большое американское турне": Ирак, Иран, Сирия

Также Штаты предпримут активные действия в отношении Ирака и Ирана.

США, Пентагон и спецслужбы сейчас активизируют свои действия: например, в Ираке американские военные непосредственно присутствуют и контролируют значительную часть нефтедобычи. Иран — перспективная "мишень" для администрации, потому что не должно существовать, с их точки зрения, настолько крупного суверенного государства.

"В работе с США участвует Турция, например, именно этим объясняется её агрессивная политика в отношении Сирии. Вашингтону также интересны нефтеносные районы на границе Сирии и Ирака, Штаты хотели бы расширить там своё присутствие, контролировать и добычу, и транспортировку нефти из этого региона", — уточняет Лепёхин.

Так что предпосылок к тому, что команда Байдена собирается "уходить" с Ближнего Востока, пока нет. Наоборот, они активизируют свои действия.