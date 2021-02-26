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"Ничего удивительного": эксперт раскрыл планы Байдена на Ближний Восток

Мир

США в очередной раз "разрешили" себе атаку на Сирию. Американская авиация нанесла удары по сирийским территориям, задев, по уточнённым данным, инфраструктуру иранского ополчения.

"Ничего удивительного": эксперт раскрыл планы Байдена на Ближний Восток

Почему Штаты вдруг решили атаковать? Ранее Вашингтон показывал если не готовность, то желание общаться в "нормальном режиме", в том числе по вопросам иранской ядерной программы, действий по СВПД.

Какую выгоду преследует команда Байдена? Ситуацию для читателей "Правды.Ру" разъяснил Владимир Лепёхин, генеральный директор Института ЕврАзЭс.

"Ничего удивительного": Байден заинтересован в регионе

Эксперт отмечает, что ситуация такого рода прогнозировалась ранее.

Когда к власти США пришёл Трамп, он постепенно начал сворачивать присутствие американцев в ближневосточном регионе. Дело заключалось в том, что его администрация сделала ставку на сланцевый газ, и это автоматически снижало её интерес к "внешним углеводородным проектам".

"При Байдене внешняя политика будет более агрессивной. В частности, снова начнётся борьба американских компаний за контроль над внешними рынками углеводородов.

Поэтому этот регион — Ближний Восток — как раз в той и в другой степени интересен новой администрации Соединённых Штатов", — разъясняет ситуацию Лепёхин.

"Большое американское турне": Ирак, Иран, Сирия

Также Штаты предпримут активные действия в отношении Ирака и Ирана.

США, Пентагон и спецслужбы сейчас активизируют свои действия: например, в Ираке американские военные непосредственно присутствуют и контролируют значительную часть нефтедобычи. Иран — перспективная "мишень" для администрации, потому что не должно существовать, с их точки зрения, настолько крупного суверенного государства.

"В работе с США участвует Турция, например, именно этим объясняется её агрессивная политика в отношении Сирии.

Вашингтону также интересны нефтеносные районы на границе Сирии и Ирака, Штаты хотели бы расширить там своё присутствие, контролировать и добычу, и транспортировку нефти из этого региона", — уточняет Лепёхин.

Так что предпосылок к тому, что команда Байдена собирается "уходить" с Ближнего Востока, пока нет. Наоборот, они активизируют свои действия.

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Автор: Константин Шапров
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