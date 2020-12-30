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Что происходит на рынке нефти - и как действовать России

Экономика

Несмотря на некоторый оптимизм, с которым нефть "вползает" в 2021 год, ожидать закрепления высоких цен на стабильно долгий период не стоит. Экономики многих стран мира переходят на "зелёные" технологии, а вторая волна коронавируса может дополнительно снизить спрос.

Что происходит на рынке нефти - и как действовать России

Рассказывая о том, куда "пойдёт" цена "чёрного золота", министр финансов РФ Антон Силуанов отметил: очень маловероятно, что она останется в пределах 50 долларов за баррель или выше.

С учётом всех внешних и внутренних событий, важных для России — какая цена на нефть ожидает страну в 2021 году? Что может изменится на рынке "чёрного золота"?

Рассказывает заведующий лабораторией прогнозирования топливно-энергетического комплекса Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Валерий Семикашев. Только для "Правды. Ру".

"Ситуация полной неопределенности": что происходит на рынке нефти

Эксперт отмечает: на нефтяном рынке сейчас воцарилась ситуация полной неопределенности. Дело в том, что ценообразование обычно "работает" так: участники рынка смотрят на ожидание по спросу и предложению, прикидывают, какой будет баланс, как это скажется на ценах. Но факторов, влияющих на цену, становится слишком много.

"Факторы, которые формируют спрос и предложение, не определены до конца. Например, есть такая вещь, как коронавирус: в течение текущего года очень много было ошибочных прогнозов, касательно того, как он повлияет на спрос", — уточняет Семикашев.

В итоге, рассказывает эксперт, случилось падение на шесть-семь миллионов баррелей в сутки - крупшейнее, наверное, со Второй мировой войны.

"Например, авиация даёт почти 10% мирового потребления. Когда разрешат международные полёты, как будут восстанавливаться экономики после всего этого, сколько циклов коронавируса будет — данные факторы непонятны", — уточняет ситуацию Семикашев.

Стратегия на будущее: как действовать России

Также на цену нефти влияет ситуация с конкуренцией на рынке.

Политика стран, которые входят в ОПЕК+, формируя суммарно 40-45% мирового рынка и производства, может меняться. Политика Штатов, которые занимают 12-13% рынка (в том числе с учётом различных видов топлива), тоже может меняться.

Также в мире сейчас участилась практика "санкционных выпадов", зачастую приводящих к грубым, поспешным решениям, обстановка, в которой возникают новые торговые объединения, комментирует Семикашев.

Поэтому прогнозировать цену на нефть очень сложно, резюмирует эксперт. И уточняет: возможно, будет ситуация, при которой цены упадут до 20 долларов, а возможно — остановятся на 40-50.

Сейчас, продолжает Семикашев, мировой рынок нефти состоит из двух сегментов с разными инвестиционными циклами.

Первый сегмент — традиционная добыча. Он составляет в общей "корзине" примерно 90-93%. Он связан с длительными инвестиционными циклами. Второй сегмент — сланцевая добыча, там инвестиционные циклы короткие.

"Стратегия ОПЕК+ и России как одного из ведущих "архитекторов" этого объединения, должна быть следующей.

Нужно искать такой баланс цены, баланс спроса и предложения, который бы не позволил Штатам наращивать свою долю на рынке, замещая Россию и другие страны, резюмирует Семикашев.

Только для сайта "Правда. Ру".

Автор: Константин Шапров
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