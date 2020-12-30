Силуанов рассказал, куда "пойдут" цены на нефть

Несмотря на некоторый оптимизм, с которым нефть "вползает" в 2021 год, ожидать закрепления высоких цен на стабильно долгий период не стоит. Экономики многих стран мира переходят на "зелёные" технологии, а вторая волна коронавируса может дополнительно снизить спрос.

Рассказывая о том, куда "пойдёт" цена "чёрного золота", министр финансов РФ Антон Силуанов отметил: очень маловероятно, что она останется в пределах 50 долларов за баррель или выше.

"Бюджетное правило страхует снижение цен на нефть. В средне- и долгосрочной перспективе понятно, что спрос на углеводороды находится в рисковой зоне. Всё-таки это и "зелёные" технологии, все эти углеродные налоги, переход на электричество вместо бензина в автомобильной технике. Всё это говорит о том, что рассчитывать на сохранение цен на уровне 50 долларов и выше в долгосрочной перспективе маловероятно", — рассказал Силуанов, данные приводит ТАСС.

Далее чиновник сообщил, что для "страховки" при пониженных ценах в России существует ФНБ, который пока "не тратили", а скорее использовали для "заимствований". В том числе потому, что экономика в целом испытала ряд проблем.