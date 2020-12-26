2021 год порадует россиян увеличением цен. В первую очередь подорожают сладости, вода и алкоголь.
Наибольший рост цен ожидается именно на алкогольную продукцию. Об этом рассказала "Московскому комсомольцу" сообщила исполнительный директор "Инвестиционно-аграрного фонда" Марина Строгая.
"В первую очередь, в начале года подорожает алкоголь, так как с 1 января 2021 года повышаются акцизы (в среднем, на 4-5%)", — отметила эксперт.
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