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Экономика

2021 год порадует россиян увеличением цен. В первую очередь подорожают сладости, вода и алкоголь.

Наибольший рост цен ожидается именно на алкогольную продукцию. Об этом рассказала "Московскому комсомольцу" сообщила исполнительный директор "Инвестиционно-аграрного фонда" Марина Строгая.

"В первую очередь, в начале года подорожает алкоголь, так как с 1 января 2021 года повышаются акцизы (в среднем, на 4-5%)", — отметила эксперт.

Автор: Алексей Корнеев
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