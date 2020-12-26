Названа категория товаров, которая подорожает с 1 января

2021 год порадует россиян увеличением цен. В первую очередь подорожают сладости, вода и алкоголь.

Наибольший рост цен ожидается именно на алкогольную продукцию. Об этом рассказала "Московскому комсомольцу" сообщила исполнительный директор "Инвестиционно-аграрного фонда" Марина Строгая.