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"Разморозка" или "демонтаж": что ждёт накопительные пенсии

Экономика

Интересные прогнозы сделал первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов, общаясь на одной из встреч с представителями финансового рынка. По мнению Швецова, "заморозка" накопительных пенсий закончится "демонтажом системы".

"Разморозка" или "демонтаж": что ждёт накопительные пенсии

Эксперта цитирует источник РБК: Шевцов уверен, что с 2014 года началась "заморозка" данного компонента пенсии, и дискуссий о том, что состоится "разморозка" (и когда это произойдёт), пока не ведётся.

"Сейчас нет дискуссии относительно разморозки [накопительной части пенсии].

Президент подписал очередные три года, я думаю, что за эти три года институт будет демонтирован в регулировании, в законодательстве", — сделал прогноз эксперт.

Конечно же, дополнил Шевцов, о "потере" денег говорить не нужно: они останутся и пойдут по назначению. Но вот новых поступлений больше не будет, соответственно, необходимость в системе отпадёт.

Автор: Константин Шапров
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