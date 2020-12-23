Власти придумали план спасения Первого канала

Первый канал, по какой-то непонятной традиции снова терпящий убытки, будут спасать силами банка ВТБ. Данные об этом передаёт РБК.

По данным источников РБК, во Внешторгбанке будут покупать акции, которые в скором времени произведёт "Первый". При этом доля государства в столь "неприбыльном" активе упадёт с 51% до 34%.

Известно о дополнительном условии сделки, передают СМИ: кресло председателя совета директоров канала займёт не кто иной, как бывший глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Столь высокий уровень представительства государства в совете директоров компании является дополнительным подтверждением факта того, что Первый канал по-прежнему остается одним из ключевых медиаактивов государства и лидеров отрасли", — отметили в Минцифре для ТАСС.

Напомним, что в 2019 году Первый канал "порадовал" убытками в 4,6 млрд рублей. Годом ранее эта сумма составляла 6,8 млрд рублей.