Путина попросили "разобраться с Первым каналом"

Владимиру Путину стоит обратить внимание на то, чем занимается Первый канал. В частности, нужно проверить и изменить редакционную политику, поскольку в эфире Первого "фрики учат россиян жизни". От такой манеры работы с аудиторией стоит отказаться.

"Давно пора эту проблему выводить глобально на всю страну. И, конечно, пора уже президенту России в это вмешаться", — сообщил эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян.

По мнению политика, "шоу с фриками" занимают очень большой процент эфира. При этом контенту, который в них включён, уделяется очень мало внимания с точки зрения контроля качества.

"Бесконечные ток-шоу по копанию в грязном белье знаменитых людей", — уточнил Манукян.

Эксперт уточняет: всё это привело к тому, что разнообразные фрики оказались "героями нашего времени", хотя совершенно того не заслужили.