Всемирный банк спрогнозировал рост уровня бедности в России

По прогнозам Всемирного банка, уровень бедности населения в России может возрасти до показателя в 14,2%.

Как сообщает ТАСС, в прошлом году этот показатель составил 12,3%, но по итогам 2020 года он может достигнуть 14,2%. Однако принятые правительством компенсационные меры помогут снизить этот показатель до 11,6%.

Всемирный банк в своём докладе по экономике России отметил, что прогноз строился исходя из того, что уровень ВВП по итогам текущего года снизится на 4%.

Снизить показатель бедности помогли принятые меры по минимизации последствий пандемии коронавируса для рынков труда, а также меры соцподдержки населения. Благодаря чему уровень бедности по итогам года может оказаться ниже прогнозируемого.