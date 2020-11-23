В России 35 банков могут лишиться лицензий из-за кризиса

По мнению аналитиков, до 35 российских банков могут лишиться лицензий в следующем году.

Как сообщает РИА "Новости", многие банки могут столкнуться с дефолтом и не пережить текущий кризис. Отмечается, что на восстановление прибыли финансовых организаций потребуется не менее года.

По оценкам экспертов, сейчас нет никаких признаков улучшения значения качества или точечного повышения устойчивости среди банков, исторически уязвимых к стрессам.

Подчёркивается, что запас прочности банков находится в рискованном положении. Ожидается, что станет больше аннулированных лицензий по инициативе акционеров самих банков.