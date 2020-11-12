Налоговики пояснили, кому из автомобилистов начислят налог на роскошь

Российские автовладельцы могут не подозревать о том, что им до конца ноября нужно заплатить налог на роскошь, то есть автомобили стоимостью свыше трёх миллионов рублей.

Стоимость автомобиля для определения налогообложения берётся не от фактической суммы сделки, а из перечня Минпромторга.

"ФНС предупреждает владельцев автомобилей дороже трёх миллионов рублей о необходимости платить налог на роскошь, даже если они приобрели своё транспортное средство со скидкой, поскольку для расчёта налога ведомство использует не цену сделки, а информацию о средней стоимости соответствующей марки, размещённой в "Перечне легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей", который публикуется на сайте Минпромторга", — говорится в сообщении Федеральной налоговой службы (ФНС) России.

Налог нужно заплатить до 1 декабря 2020 года.