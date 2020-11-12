Для проживающих в ветхом и аварийном жилье россиян предложили новый вариант расселения — переезд в частные дома. Автор инициативы полагает, что это станет развитием индивидуального домостроения в РФ.
Программа позволит решить проблему ветхого жилья в малых городах страны.
"Группа депутатов Госдумы предлагает законодательно обеспечить возможность расселения в частные дома людей, проживающих в ветхом и аварийном жильё", — заявил руководитель рабочей группы по защите прав дольщиков, депутат Александр Якубовский в ходе селекторного совещания "Обсуждение мер по развитию программы переселения граждан из аварийного жилья".
Переезд в частные дома также позволит избежать огромного числа приезжих в крупных городах России.
"Возможность переселения в частные дома послужит развитию индивидуального домостроения и ускорит расселение аварийных домов в малых городах и населённых пунктах, в которых нецелесообразно развивать сегмент многоквартирных домов. Реализация этой инициативы позволит сдерживать внутреннюю миграцию из небольших поселков в крупные города и агломерации", — пояснил Якубовский.
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