Россиян предложили переселять из аварийных квартир в частный сектор

Для проживающих в ветхом и аварийном жилье россиян предложили новый вариант расселения — переезд в частные дома. Автор инициативы полагает, что это станет развитием индивидуального домостроения в РФ.

Программа позволит решить проблему ветхого жилья в малых городах страны.

"Группа депутатов Госдумы предлагает законодательно обеспечить возможность расселения в частные дома людей, проживающих в ветхом и аварийном жильё", — заявил руководитель рабочей группы по защите прав дольщиков, депутат Александр Якубовский в ходе селекторного совещания "Обсуждение мер по развитию программы переселения граждан из аварийного жилья".

Переезд в частные дома также позволит избежать огромного числа приезжих в крупных городах России.