За первые три квартала нынешнего года чистый отток капитала из страны превысил прошлогодний показатель более, чем в полтора раза. В 2020 году из России "утекло" 44,4 млрд долларов, в прошлом — 26,4 млрд.
Разница между экспортом и импортом снизилась в два раза.
"В период с января по октябрь 2020 года чистый отток капитала из России составил 44,4 млрд долларов. В 2019-м за этот же период он достигал только 26,4 млрд. Торговый баланс (разница между экспортом и импортом) по сравнению с прошлым годом сократился в два раза, до 73 млрд долларов", — говорится в материалах Центробанка.
Финансовый регулятор также заявил о снижении международных резервов.
"В сентябре объём экспорта в годовом выражении упал на 14,1% — до 30,506 миллиарда долларов, а импорта — на 2,7%, до 20,454 млрд. Международные резервы с начала года снизились на 10,7 млрд долларов США", — констатирует ЦБ.
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