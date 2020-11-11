ЦБ: Отток капитала из России резко ускорился

За первые три квартала нынешнего года чистый отток капитала из страны превысил прошлогодний показатель более, чем в полтора раза. В 2020 году из России "утекло" 44,4 млрд долларов, в прошлом — 26,4 млрд.

Разница между экспортом и импортом снизилась в два раза.

"В период с января по октябрь 2020 года чистый отток капитала из России составил 44,4 млрд долларов. В 2019-м за этот же период он достигал только 26,4 млрд. Торговый баланс (разница между экспортом и импортом) по сравнению с прошлым годом сократился в два раза, до 73 млрд долларов", — говорится в материалах Центробанка.

Финансовый регулятор также заявил о снижении международных резервов.