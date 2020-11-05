Россфинмониторинг обнаружил криптовалюту на службе у наркоторговцев

Глава Росфинмониторинга обратил внимание на операции, связанные с оборотом криптоактивов. В России всё чаще фиксируются случаи, когда криптовалюты используются в торговле наркотиками.

Есть случаи применения криптоактивов при коррупционных схемах и финансировании терроризма.

"Система регулирования сферы криптовалют только выстраивается, однако уже сейчас фиксируются возрастающие риски с использованием криптовалюты в торговле наркотиками, коррупционных схемах и финансировании терроризма", — заявил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Он привёл свежий пример, когда наркоторговцы использовали криптовалюту, и были обнаружены Росфинмониторингом и обезврежены МВД.