Глава Росфинмониторинга обратил внимание на операции, связанные с оборотом криптоактивов. В России всё чаще фиксируются случаи, когда криптовалюты используются в торговле наркотиками.
Есть случаи применения криптоактивов при коррупционных схемах и финансировании терроризма.
"Система регулирования сферы криптовалют только выстраивается, однако уже сейчас фиксируются возрастающие риски с использованием криптовалюты в торговле наркотиками, коррупционных схемах и финансировании терроризма", — заявил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
Он привёл свежий пример, когда наркоторговцы использовали криптовалюту, и были обнаружены Росфинмониторингом и обезврежены МВД.
"Буквально на днях совместно с МВД была раскрыта преступная группа сбыта наркотиков с общим объёмом отмывания более 2,5 миллиардов рублей, которая в расчётах использовала криптовалюту", — заявил Чиханчин, выступая на XVIII ежегодной конференции Ассоциации российских банков (АРБ).
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