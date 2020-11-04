Министерство экономического развития России разработало проект документа, согласно которому в будущем году планируется проводить проверки предпринимателей контролирующими органами в режиме онлайн.
Об этом говорится в публикации "Известий", которые ознакомились с документом.
"Проверки в дистанционном формате — одна из мер, которые были предприняты в начале апреля 2020 года в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. По общему правилу все проверки должны были проводиться дистанционно через аудио и видео. Исключения допускались только по согласованию с прокуратурой", — говорится в проекте постановления Минэкономразвития (МЭР) о проведении плановых проверок бизнеса в 2021 году.
Длительные двадцатидневные проверки предполагается заменить однодневным визитом инспектора.
"Проект постановления не обязывает надзорные органы проводить проверки дистанционно, а "лишь даёт надзорным органам такую возможность. Проведение таких проверок позволяет не тратить время контролёра на дорогу, снижает административную нагрузку на бизнес. Проект также предусматривает возможность замены плановых проверок длительностью до 20 дней инспекционным визитом длительностью до одного дня", — добавили в Министерстве.
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