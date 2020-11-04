Минэкономразвития предложило проводить онлайн-проверки бизнеса

Министерство экономического развития России разработало проект документа, согласно которому в будущем году планируется проводить проверки предпринимателей контролирующими органами в режиме онлайн.

Об этом говорится в публикации "Известий", которые ознакомились с документом.

"Проверки в дистанционном формате — одна из мер, которые были предприняты в начале апреля 2020 года в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. По общему правилу все проверки должны были проводиться дистанционно через аудио и видео. Исключения допускались только по согласованию с прокуратурой", — говорится в проекте постановления Минэкономразвития (МЭР) о проведении плановых проверок бизнеса в 2021 году.

Длительные двадцатидневные проверки предполагается заменить однодневным визитом инспектора.