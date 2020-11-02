Профсоюзы не согласны с новой методикой расчёта прожиточного минимума

Лидер российских профсоюзов заявил, что предложенная Министерством труда и занятости РФ новая методика расчёта прожиточного минимума неприемлема, так как она отталкивается не от расходов россиян, а от доходов, подсчитанных спорным способом.

Михаил Шмаков полагает, что прежняя система хоть и заслуживает сильной критики, но всё же идёт от расходов граждан.

"Сейчас начались игры с тем, что давайте изменим методику определения прожиточного минимума. И если старый прожиточный минимум по плохой методике, которую мы много критиковали, всё-таки тем не менее отталкивался от расходов, необходимых гражданину, сейчас предлагается считать прожиточный минимум от доходов гражданина", — заявил глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

По его мнению, не вызывают доверия значения медианной зарплаты.