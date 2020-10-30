За девять месяцев 2020 года в Российской Федерации ввели в эксплуатацию лишь 57 процентов от запланированного жилья. Недостаток жилищных метров может привести к его существенному подорожанию.
Уже сейчас цена среднего квадратного метра жилья с начала года выросла на 12 процентов.
"Стоимость квадратного метра жилья возросла на 12%, и в регионах это уже чувствуют. Средняя стоимость в России одного квадратного метра жилья составляет 90 тысяч рублей", — такие данные привела аудитор Счётной палаты РФ Светлана Орлова.
Льготная ипотека хоть и делает покупку жилья привлекательнее, но рост цен на квадратные метры может её обесценить.
"Несмотря на льготную ипотеку, для многих граждан эта ситуация достаточно сложная, учитывая также ситуацию в экономике, перевод сотрудников на удалённую работу. На 1 октября было введено в эксплуатацию 56 миллионов квадратных метров жилья, это 57 процентов от общего объема. Высока вероятность недостижения указанных показателей. Это влечёт за собой риски возрастания цен", — сказала Орлова на заседании Совета по вопросам жилищного строительства при Совете Федерации.
В Кремле раздражены поведением Лукашенко. Источник пишут - Путин больше не общается с ним по телефону. В Минск постоянно летают чиновники, обсуждая "дележ" РБ.