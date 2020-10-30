Рост стоимости жилья может обесценить льготную ипотеку

За девять месяцев 2020 года в Российской Федерации ввели в эксплуатацию лишь 57 процентов от запланированного жилья. Недостаток жилищных метров может привести к его существенному подорожанию.

Уже сейчас цена среднего квадратного метра жилья с начала года выросла на 12 процентов.

"Стоимость квадратного метра жилья возросла на 12%, и в регионах это уже чувствуют. Средняя стоимость в России одного квадратного метра жилья составляет 90 тысяч рублей", — такие данные привела аудитор Счётной палаты РФ Светлана Орлова.

Льготная ипотека хоть и делает покупку жилья привлекательнее, но рост цен на квадратные метры может её обесценить.