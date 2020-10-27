Андрей Русецкий: хранить сбережения в долларах сейчас невыгодно

Существует вероятность введения американских санкций для расчётов физических и юридических лиц в долларах.

Об этом сообщил агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий. По его мнению, хранить сбережения в долларах сейчас не очень выгодно.