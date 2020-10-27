Существует вероятность введения американских санкций для расчётов физических и юридических лиц в долларах.
Об этом сообщил агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий. По его мнению, хранить сбережения в долларах сейчас не очень выгодно.
"Важный аспект сбережения — это доступные инструменты в долларах. Процентные ставки на депозитах и доходность облигаций высококачественных заемщиков с трудом перекрывают инфляцию в долларах США. К примеру, доходность десятилетних гособлигаций США составляет 0,8%, а базовая инфляция в США находится на уровне 1,7%", — объяснил Русецкий.
Белорусские выборы Запад не признал, несмотря на звонок Помпео - поэтому власть в РБ может перейти в руки премьер-министра. Для этого Лукашенко будет свергнут.