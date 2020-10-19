На данный момент у курса российской валюты нет причин для ослабления. Об этом рассказал заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн.

"У нас пока больше ресурсов, чем во многих странах в обеспечении продовольственной, энергетической и политической безопасности, поэтому, несмотря на недостатки системы управления и импортозамещения, я не ожидаю дальнейшего падения курса рубля", — пояснил эксперт.

"Основная проблема заключается в невозможности сохранения прежнего уровня расходов бюджета, особенно в части заработных плат и пенсий. Когда-то, в период больших нефтегазовых потоков, доходы россиян увеличились в три раза без повышения производительности труда. Если Правительство и ЦБ справятся с искушением продолжать устранение этой диспропорции путем обвала курса рубля, то нас ждет курс 75-80 рублей за доллар вне зависимости от других экономических показателей", — добавил Гольдфайн.