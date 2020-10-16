Центробанк заподозрил "Яндекс" и "Тинькофф" в инсайдерской торговле

Российский финансовый регулятор намерен проверить все необычные сделки между компанией "Яндекс" и группой "Тинькофф".

Ранее сообщалось, что на фоне информации о предстоящей сделке на 5,48 млрд долларов резко выросли акции "Яндекса". Сегодня после объявления о безуспешном окончании переговоров акции обеих компаний пошли вниз.

"Банк России проверит несостоявшуюся сделку по покупке "Яндексом" банка "Тинькофф" на предмет установления признаков инсайдерской торговли. Мы проводим предварительный анализ всех необычных сделок обеих компаний. Проверять будем в любом случае", — сообщила пресс-служба российского финансового регулятора со ссылкой на директора Департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерия Ляха.

Он пообещал, что результаты будут обнародованы после полной проверки, иначе акции компаний начнут резкие колебания.