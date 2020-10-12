Российские железные дороги планируют перевести на удалённый формат работы максимально возможно число сотрудников.
По предварительным подсчётам на удалёнку перейдут чуть более 100 тысяч человек, не задействованных в перевозочном процессе.
"Штаб холдинга принял решение перевести на дистанционный режим работы максимально возможное количество сотрудников, не занятых в перевозочном процессе", — сообщили в пресс-службе компании.
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