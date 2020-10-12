РЖД переводит сотрудников на удалёнку

Российские железные дороги планируют перевести на удалённый формат работы максимально возможно число сотрудников.

По предварительным подсчётам на удалёнку перейдут чуть более 100 тысяч человек, не задействованных в перевозочном процессе.