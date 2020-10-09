В Ярославской области открыли первую АЗС на солнечных батареях

В Ярославской области заработала первая автозаправочная станция на солнечных батареях мощностью 5 кВт. АЗС запустила компания "Газпромнефть".

"Автономная энергосистема, установленная на АЗС, состоит из 16 солнечных модулей российского производства. Оборудование солнечной электростанции адаптировано под климатические особенности региона и эффективно работает при температуре от -35° до +31°.

Днём электростанция используется в качестве основного источника электроэнергии. Применение энергии солнца на АЗС позволяет обеспечить до 5% эксплуатационных потребностей АЗС в год", — говорится в сообщении.