В Ярославской области открыли первую АЗС на солнечных батареях

В Ярославской области заработала первая автозаправочная станция на солнечных батареях мощностью 5 кВт. АЗС запустила компания "Газпромнефть".
"Автономная энергосистема, установленная на АЗС, состоит из 16 солнечных модулей российского производства. Оборудование солнечной электростанции адаптировано под климатические особенности региона и эффективно работает при температуре от -35° до +31°.
Днём электростанция используется в качестве основного источника электроэнергии. Применение энергии солнца на АЗС позволяет обеспечить до 5% эксплуатационных потребностей АЗС в год", — говорится в сообщении.
Использование солнечных батарей позволяет экономить до 7 млн рублей в год на одной автозаправке.
"Использование технологий "зелёной" энергетики позволяет снижать нагрузку на городские сети, что в свою очередь уменьшает воздействие на окружающую среду при генерации электроэнергии. Кроме того, с учётом эксплуатационного срока солнечных панелей экономический эффект от их внедрения может достигать до 7 млн рублей на одну АЗС", — сказал директор по региональным продажам "Газпромнефти" Александр Крылов.
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