Глава верхней палаты российского парламента предложила снизить налоги для отечественных предприятий, которые вкладываются в развитие предприятий и создание рабочих мест.
"Если компании вкладывают прибыль в инвестиции, в развитие, в создание новых производств, новых рабочих мест в стране, то налог на прибыль даже можно и уменьшить", — сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в понедельник на парламентских слушаниях.
Спикер Совфеда предложила повысить налоги для российских компаний, которые выводят большие средства из страны на офшорные территории.
"А вот если предприятия огромные средства выводят в офшоры, заработанные здесь в России, то вот на такие средства, как во многих странах Европы, можно существенно повысить налог", — заявила глава Совфеда на парламентских слушаниях, посвящённых проекту федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
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