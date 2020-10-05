Матвиенко сказала, каким предприятиям снизить налоги, а каким повысить

Глава верхней палаты российского парламента предложила снизить налоги для отечественных предприятий, которые вкладываются в развитие предприятий и создание рабочих мест.

"Если компании вкладывают прибыль в инвестиции, в развитие, в создание новых производств, новых рабочих мест в стране, то налог на прибыль даже можно и уменьшить", — сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в понедельник на парламентских слушаниях.

Спикер Совфеда предложила повысить налоги для российских компаний, которые выводят большие средства из страны на офшорные территории.