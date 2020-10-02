Россия соблюдает союзнические обязанности и присоединяется к ответным санкциям Белоруссии против стран Евросоюза.
"Вместо того чтобы сыграть конструктивную роль и содействовать стабилизации ситуации в Белоруссии, в Евросоюзе решили пойти на поводу у отдельных стран-членов, настроенных на дальнейшее "раскачивание" внутриполитического положения в Белоруссии. Призываем ЕС задуматься об опасных последствиях такой линии", — говорится в заявлении официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.
По её словам, Евросоюз оказывает неприемлемое давление на суверенную Белоруссию.
"В Москве решение Брюсселя ввести санкции против Минска расценивают как открытое и неприемлемое давление на белорусские власти, которые предпринимают усилия по нормализации обстановки внутри страны", — заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации.
"Армения должна уйти с оккупированных территорий. Об этом было сказано? Нет. Тогда как же будет решён этот вопрос?".