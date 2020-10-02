Мария Захарова: "Россия присоединилась к санкциям Белоруссии против ЕС"

Россия соблюдает союзнические обязанности и присоединяется к ответным санкциям Белоруссии против стран Евросоюза.

"Вместо того чтобы сыграть конструктивную роль и содействовать стабилизации ситуации в Белоруссии, в Евросоюзе решили пойти на поводу у отдельных стран-членов, настроенных на дальнейшее "раскачивание" внутриполитического положения в Белоруссии. Призываем ЕС задуматься об опасных последствиях такой линии", — говорится в заявлении официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.

По её словам, Евросоюз оказывает неприемлемое давление на суверенную Белоруссию.