Водоснабжение Симферополя производится из подземных источников, так как из-за засухи сильно обмелели три ближайших водохранилища.
"Если в прошлом году из наливного Межгорного водохранилища, которое до 2014 года наполнялось водой из Северо-крымского канала, было ноль кубометров, то за последние три дня в этом году мы перекачали 150 тысяч кубометров. Идёт уверенное замещение объёмов воды на подземные водозаборы. Вода в столицу Крыма поступает из нескольких скважин, расположенных в Симферопольском и Бахчисарайском районах", — сообщил глава ГУП "Вода Крыма" Владимир Баженов.
Три водохранилища, снабжающие водой Симферополь резко обмелели из-за засухи.
"В водохранилищах, снабжающих водой Симферополь, резко снизилось количество воды. В Аянском водохранилище — 1,359 млн кубометров (при полном объеме около 4 млн), в Симферопольском — 6,13 млн кубометров (полное 36 млн), а в Партизанском — 5,95 млн (полный объём 34 млн кубометров). Впадающие в водохранилища Крыма реки остаются пересохшими или маловодными, общая гидрологическая обстановка на полуострове в сентябре остается сложной", — проинформировала заведующая отделом гидрологического прогнозирования гидрометцентра Крыма Наталья Охременко.
Колонна протестующих заблокировала проспект Независимости в белорусской столице.