Водоснабжение Симферополя производится из подземных источников, так как из-за засухи сильно обмелели три ближайших водохранилища.

"Если в прошлом году из наливного Межгорного водохранилища, которое до 2014 года наполнялось водой из Северо-крымского канала, было ноль кубометров, то за последние три дня в этом году мы перекачали 150 тысяч кубометров. Идёт уверенное замещение объёмов воды на подземные водозаборы. Вода в столицу Крыма поступает из нескольких скважин, расположенных в Симферопольском и Бахчисарайском районах", — сообщил глава ГУП "Вода Крыма" Владимир Баженов.