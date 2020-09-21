В Московском регионе аннулировано более 2880 кредитных каникул

Всего несколько дней осталось до 30 сентября — завершения срока подачи заявления на кредитные каникулы. Эта мера поддержки позволила значительно снизить долговую нагрузку граждан, которые оказались в затруднительном финансовом положении в период пандемии коронавируса и чьи доходы снизились не менее чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом прошлого года. Такие заемщики могли получить отсрочку ежемесячных выплат долга или уменьшить платежи по кредиту на период не больше 6 месяцев.

В законе о кредитных каникулах также был определен срок, в течение которого граждане обязаны предоставить документы, подтверждающие снижение доходов. Это 90 дней, а если возникли непредвиденные сложности при их сборе, то еще 30 дней.

Как показывает статистика, большинство граждан обратилось за предоставлением кредитных каникул в апреле и начале мая, а к сентябрю те, кто в первых рядах воспользовался льготой, должны были предоставить банкам доказательства снижения дохода. Для тех, кто не предъявил необходимые документы в срок, кредитные каникулы были аннулированы — в Московском регионе зафиксирован 2881 такой случай (1971 — в Москве и 910 — в Московской области).

"Ситуации бывают разные. Среди людей, которые не смогли подтвердить снижение дохода на 30 и более процентов, есть и те, кто просто ошибся в расчетах и прогнозах относительно собственного дохода и поспешил подать заявление на предоставление льготы, — рассказала главный экономист ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Александра Львова. — Как правило, добросовестные заемщики честно и оперативно сообщают о возникшей проблеме кредитору и вместе с ним находят выход из положения. Чаще всего банки в таких ситуациях идут навстречу клиенту и переоформляют кредитные каникулы на собственные программы реструктуризации".

Многие кредиторы также отмечают, что некоторые заемщики не представили подтверждающие снижение дохода документы и одновременно не выходили на связь. "Молчание" клиента с аннулированными кредитными каникулами и намеренное неисполнение взятых на себя долговых обязательств может обернуться серьезными проблемами.

"При такой отмене кредитных каникул долговое обязательство заемщика "вернется" к условиям, которые были установлены на момент подачи заявления — то есть будут отменены все послабления по выплатам за весь период. Кредитор в этом случае имеет право пересчитать начисления по ссуде и потребовать срочного погашения всех платежей за месяцы пользования льготой. Банк также может начислить пени и штрафы по кредиту. Кроме того, ухудшится кредитная история клиента, что негативно повлияет на возможность получить кредит или заем в будущем", — предупреждает Александра Львова.

Банк России рекомендует каждому заемщику с аннулированными кредитными каникулами не ждать печальных последствий, а срочно обратиться в свой банк и вместе с кредитором найти компромиссное решение. Рекомендации от регулятора получили и сами кредитные организации — использовать максимально клиентоориентированные практики: внимательно изучать все обстоятельства материального положения заемщика, находить приемлемые для обеих сторон решения, предоставлять различные варианты реструктуризации во избежание у клиента просрочек и штрафов.

Материал подготовлен при содействии ГУ Банка России по ЦФО.