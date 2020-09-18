В каких случаях россиянам отказывают в ипотеке, объяснил эксперт

Ипотеку в России выдают не всем, что может стать поводом для отказа заёмщику, объяснил эксперт.

"Имеющийся кредит не становится поводом отказа в ипотеке. Банк оценивает то, насколько платежеспособен заёмщик. В расчёт принимаются и платежи по другим займам. Согласование возможно, если на все кредиты расходуется не более чем 40-45% заработка. В целом кредитная нагрузка не должна превышать 45% от семейного дохода, а в идеале этот показатель должен составлять не более 20%", — рассказал директор Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Вениамин Каганов.

Он отметил, что главной причиной, по которой заёмщикам отказывают в ипотеке, их плохая кредитная история, то есть просрочки по платежам.