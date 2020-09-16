"Опора России" выступила за электронную визу на всей территории страны

Для поддержки внутреннего туризма "Опора России" призвала распространить режим электронной визы на всю территорию России.

"Мы давно считаем, что должен появиться национальный проект по внутреннему и въездному туризму. Я надеюсь, там будет софинансирование различных инвестпроектов в сфере туризма. Либо электронная виза будет распространена на всю территорию РФ, поскольку это оказалось востребовано, и, с учетом вакцинации населения во всем мире, другие страны и мы, я надеюсь, к весне откроем границы. И как это было во время чемпионата мира по футболу, поедет много туристов", — сказал президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин.