Правительство России в среду, 16 сентября, рассмотрит проект федерального бюджета на три года.
"В среду весь бюджетный пакет законопроектов предстоит рассмотреть на заседании правительства. Если у кого-то ещё остались вопросы, то их необходимо отработать совместно с Министерством финансов и снять до внесения в Государственную думу", — сказал премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Он напомнил, что бюджетная комиссия на своём заседании на прошлой неделе в целом одобрила основные параметры бюджета.
"Мы выходим на финишную прямую в подготовке проекта федерального бюджета на следующие три года, он призван обеспечить финансирование всех обязательств государства, стабильность бюджетной системы и поддержать экономику в период восстановления, содействовать ее устойчивому развитию и достижению тех национальных целей, которые утвердил президент РФ Владимир Путин", — сказал глава кабинета министров.
МВД Белоруссии перебросило часть силовиков к повороту на проезд Дрозды с проспекта Победителей.