Правительство России рассмотрит проект бюджета 16 сентября

Правительство России в среду, 16 сентября, рассмотрит проект федерального бюджета на три года.

"В среду весь бюджетный пакет законопроектов предстоит рассмотреть на заседании правительства. Если у кого-то ещё остались вопросы, то их необходимо отработать совместно с Министерством финансов и снять до внесения в Государственную думу", — сказал премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он напомнил, что бюджетная комиссия на своём заседании на прошлой неделе в целом одобрила основные параметры бюджета.