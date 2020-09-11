Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков согласился с тем, что регионы и столица развиваются с существенной разницей. И, по мнению Пескова, эту проблему должны решать руководители регионов.

"Да, дисбаланс есть, об этом знает руководство страны, и для исправления этого дисбаланса многое делается. Но во многом сейчас это зависит от руководителей регионов, от их стратегии развития региона и от успешности реализации тех задач, которые руководство формулирует", — заявил Песков.

"Но в то же время всё-таки нужно признать, что помимо Москвы всё больше и больше появляется успешных регионов, которые благодаря талантливому менеджменту руководителей начинают использовать или свои географические преимущества, или свои преимущества с точки зрения природных ресурсов, или преимущества с точки зрения потенциала развития определённых отраслей экономики", — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.